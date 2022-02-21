«ДНР»: Донецкая фильтровальная станция обесточена, подача воды прекращена

Донецкая фильтровальная станция (ДФС) была сегодня обесточена вследствие обстрела. Об етом сообщает «представительство ДНР в СЦКК».



Там отметили, что «на данный момент работа станции остановлена, подача воды прекращена».



«Новостям Донбасса» не удалось получить оперативный комментарий у компании «Вода Донбасса».



Вместе с тем в Авдеевке, водоснабжение которой также зависит от ДФС, городская военно-гражданска администрация сообщила, что в результате перебоев водоснабжения с 8:00 22 февраля местным подразделением «Компания «Вода Донбасса» будет прекращена подача воды на город Авдеевка.



Там попросили горожан сделать запас воды.



«Относительно графика подачи или полного восстановления водоснабжения будет сообщено дополнительно», — добавили в Авдеевской ВГА.

Донецкая фильтровальная станция находится вблизи Ясиноватой и обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Общее число потребителей превышает 400 тысяч человек.