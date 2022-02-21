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«ДНР»: Донецкая фильтровальная станция обесточена, подача воды прекращена

21 февраля 2022, 14:50

«ДНР»: Донецкая фильтровальная станция обесточена, подача воды прекращена

Донецкая фильтровальная станция (ДФС) была сегодня обесточена вследствие обстрела. Об етом сообщает «представительство ДНР в СЦКК».

Там отметили, что «на данный момент работа станции остановлена, подача воды прекращена».

«Новостям Донбасса» не удалось получить оперативный комментарий у компании «Вода Донбасса».

Вместе с тем в Авдеевке, водоснабжение которой также зависит от ДФС, городская военно-гражданска администрация сообщила, что в результате перебоев водоснабжения с 8:00 22 февраля местным подразделением «Компания «Вода Донбасса» будет прекращена подача воды на город Авдеевка.

Там попросили горожан сделать запас воды.

«Относительно графика подачи или полного восстановления водоснабжения будет сообщено дополнительно», — добавили в Авдеевской ВГА.

Донецкая фильтровальная станция находится вблизи Ясиноватой и обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Общее число потребителей превышает 400 тысяч человек. 

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