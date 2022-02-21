В Донецкой ОГА опровергли информацию о мобилизации сотрудников

Информация о якобы мобилизации сотрудников Донецкой облгосадминистрации является фейком. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
«Враг активизировался не только на линии разграничения, но и на медийном фронте: сегодня по интернету активно распространяется фейковая информация о якобы мобилизации сотрудников Донецкой ОГА», — написал он.
Кириленко официально заявил, что данный так называемый документ — «фейк от первой до последней буквы».
По его словам, настоящий документ облгосадминистрации с таким номером содержит совершенно другую информацию.
«Кроме того, внимательный читатель заметит несоответствие названий департаментов и должностей, а также названия „Донецкого областного военного комиссариата“ — с прошлого года он переформатирован в структуру с совсем другим названием. Не буду облегчать авторам фейка работу — пусть по крайней мере загуглят, как правильно называется эта структура», — отметил глава ОГА.
В заключение он обратился к жителям области и особенно к представителям СМИ, чтобы те тщательно проверяли информацию. «Обращайтесь к официальным источникам за комментариями при получении „документов“ сомнительного резонансного содержания», — посоветовал Кириленко.