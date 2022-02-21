На Донетчине полиция начала расследования по фактам обстрелов

Досудебные расследования по нескольким статьям начали правоохранители в связи с продолжающимися на Донетчине обстрелами со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.

За выходные в результате обстрелов боевиков погибли двое военнослужащих, ранены семеро. Зафиксировано 31 повреждение домов и объектов инфраструктуры. Незаконные вооруженные формирования вели огонь вблизи Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Светлодарска, Железного,

Старогнатовки, Гранитного, Луганского, Победы, Новогнатовки, Северного, Опросного, Песок, Тарамчука, Новотроицкого, Павлополя, Южного, Новолуганского, Нью-Йорка, Новогригоровки, Трудовского, Николаевки, Богдановки, Мемрика, Новомихайловки, Новоселовки, Водяного, Шумов, Зайцево, Чермалика, говорится в сообщении.



В населенных пунктах Марьинка и Красногоровка повреждены линии электропередач.



Жители Красногоровки вторые сутки находятся без света, тепла, воды, есть перебои связи. Военно-гражданская администрация, ГСЧС и полиция организовали пункт обогрева для граждан на базе школы № 5. Здесь можно получить помощь, зарядить телефоны и т.д. Учебные заведения переведены на дистанционное обучение.



В селе Новогнатовка повреждено временно не работающее здание школы.



В Николаевке обстрелом повреждено здание насосной станции.



Сотрудники полиции документируют последствия обстрелов и оказывают помощь местным жителям.



Открыты досудебные расследования по статьям 438 (нарушение законов и обычаев войны) и 258 (террористический акт) УК Украины, отмечается в сообщении.

Сегодня город Счастье Луганской области остался без электроэнергии, отопления и водоснабжения в результате остановки работы расположенной в городе Луганской теплоэлектростанции и обстрела участка теплосети. Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация.