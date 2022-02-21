Киев требует от РФ немедленно прекратить распространение неправдивой информации о якобы нападении Украины на временно оккупированные территории Донбасса.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с опровержением дезинформации, распространяемой РФ в оправдание своих агрессивных действий против Украины.



«Категорически опровергаю дезинформацию РФ. Украина не нападала на Донецк, Луганск; не посылала диверсантов или БТР через границу; не обстреливала территорию РФ или КПП на границе; не совершала диверсий; не планирует подобные действия.

Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков» — написал он в Twitter.