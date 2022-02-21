На Донбассе подорвался украинский военный

Сегодня, 21 февраля, в результате обстрела на Донбассе украинский военный получил боевое травмирование, а еще один подорвался на неизвестном устройстве. Об этом сообщил на брифинге начальник пресс-службы Объединенных сил Павел Ковальчук.



«В результате обстрела один военнослужащий получил боевое травмирование, состояние его здоровья удовлетворительное. Еще один воин получил ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном предмете, состояние его с здоровья тяжелое», — отметил он.



Пострадавшие получили медицинскую помощь, их эвакуировали в госпитали.

Сегодня боевики примерно час обстреливали Станицу Луганскую в Луганской области. По населенному пункту выпущено 140 артснарядов.

Сегодня город Счастье Луганской области остался без электроэнергии, отопления и водоснабжения в результате остановки работы расположенной в городе Луганской теплоэлектростанции и обстрела участка теплосети.





