Госпогранслужба опровергла информацию об украинских «диверсантах» в РФ

Информация РФ о диверсионно-разведывательной группе из Украины является очередным фейком. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.



«Заявление силовых структур России о диверсионно-разведывательной группе, якобы нарушившей границу с Украиной, очередной фейк. Государственная пограничная служба заявляет, никаких нарушений государственной границы на направлении российского населенного пункта Митякинская в Ростовской области со стороны подконтрольной украинской власти территории не происходило», — сообщили в ГПСУ.



Госпогранслужба отметила, что пограничники не получали никаких информации или заявлений от российской стороны о любой нестандартной ситуации, которая могла произойти на границе, к тому же, что связана с применением оружия.



«Такие сообщения есть ничто иное, как провокация. Подтверждений такому заявлению российская сторона также не приводит», — уточнили в ГПСУ.

Федеральная служба безопасности России заявила об уничтожении своего пограничного пункта в Ростовской области якобы снарядом, который прилетел с территории Украины.