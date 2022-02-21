«ДНР» заявила о повреждении двух домов и школы в Горловке

В результате боевых действий сегодня в подконтрольной группировке «ДНР» Горловке повреждены два девятиэтажных жилых дома и здание школы. Об этом сообщило «МЧС ДНР» и «мэр» города от «ДНР» Иван Приходько.
Отмечается, что повреждены дома в Никитовском районе Горловки.
«По улице Казарцева повреждено 18 оконных и 12 балконных блоков, также осколками посечен фасад здания, по улице Москаленко — 57 оконных и 13 балконных блоков», — говорится в сообщении «МЧС».
Глава «администрации» Горловки Иван Приходько заявил, что здание школы № 47 повреждено в результате попадания снаряда неподалеку.
«По улице Казарцева, 9 возле дома зафиксирован прилет снаряда. Рядом находится 47-я школа. Пострадало остекление школы», — сообщил Приходько.
Информации о пострадавших нет.