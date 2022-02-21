«ДНР» заявила о повреждении двух домов и школы в Горловке

В результате боевых действий сегодня в подконтрольной группировке «ДНР» Горловке повреждены два девятиэтажных жилых дома и здание школы. Об этом сообщило «МЧС ДНР» и «мэр» города от «ДНР» Иван Приходько.



Отмечается, что повреждены дома в Никитовском районе Горловки.



«По улице Казарцева повреждено 18 оконных и 12 балконных блоков, также осколками посечен фасад здания, по улице Москаленко — 57 оконных и 13 балконных блоков», — говорится в сообщении «МЧС».



Глава «администрации» Горловки Иван Приходько заявил, что здание школы № 47 повреждено в результате попадания снаряда неподалеку.



«По улице Казарцева, 9 возле дома зафиксирован прилет снаряда. Рядом находится 47-я школа. Пострадало остекление школы», — сообщил Приходько.



Информации о пострадавших нет.