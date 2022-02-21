Глава Службы внешней разведки РФ предложил включить «Л-ДНР» в состав России: Реакция Путина

На заседании Совета безопасности РФ, где обсуждался вопрос признания «независимости» «ДНР» и «ЛНР», директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что поддерживает их «вхождение в состав России». В ответ на это президент РФ Владимир Путин сказал, что такой вопрос не обсуждается.



Между ними состоялся диалог, в ходе которого Путин поправлял Нарышкина.



— Нашим западным, так сказать, партнерам можно дать последний шанс, предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашения. В противном случае мы должны принять решение, о котором сегодня говорится, — сказал Нарышкин.



— Что значит «в противном случае»? Вы предлагаете начать переговорный процесс? — переспросил Путин.



— Нет...



— Или признавать суверенитет их?



— Я... я... Я поддержу предложение...



— Поддержу или поддерживаю — говорите прямо.



— Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации.



— Мы об этом не говорим. Мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости. Или нет?



— Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости.



— Хорошо. Садитесь.

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совбеза заявил, что примет решение относительно признания самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» сегодня.