Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Глава Службы внешней разведки РФ предложил включить «Л-ДНР» в состав России: Реакция Путина

21 февраля 2022, 19:18

Глава Службы внешней разведки РФ предложил включить «Л-ДНР» в состав России: Реакция Путина

На заседании Совета безопасности РФ, где обсуждался вопрос признания «независимости» «ДНР» и «ЛНР», директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что поддерживает их «вхождение в состав России». В ответ на это президент РФ Владимир Путин сказал, что такой вопрос не обсуждается.

Между ними состоялся диалог, в ходе которого Путин поправлял Нарышкина.

— Нашим западным, так сказать, партнерам можно дать последний шанс, предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашения. В противном случае мы должны принять решение, о котором сегодня говорится, — сказал Нарышкин.

— Что значит «в противном случае»? Вы предлагаете начать переговорный процесс? — переспросил Путин.

— Нет...

— Или признавать суверенитет их?

— Я... я... Я поддержу предложение...

— Поддержу или поддерживаю — говорите прямо.

— Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации.

— Мы об этом не говорим. Мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости. Или нет?

— Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости.

— Хорошо. Садитесь.

 Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совбеза заявил, что примет решение относительно признания самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» сегодня.

Читайте также:

Пушилин и Пасечник просят Путина признать «ДНР» и «ЛНР» 

Еще по теме

Люди
Владимир Путин
Прочее
Признание ДНР ЛНР

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:44
Взрыв в Луганске: «ЛНР» заявила о покушении на руководителя в «представительстве СЦКК»
17:51
«ДНР» заявила о повреждении двух домов и школы в Горловке
17:28
Путин сегодня примет решение о признании «ДНР» и «ЛНР»
15:36
Пушилин и Пасечник просят Путина признать «ДНР» и «ЛНР»
14:22
«ДНР» объявила чрезвычайную ситуацию из-за проблем с водоснабжением Докучаевска и Еленовки
12:05
Причина вчерашнего взрыва в Донецке: «ДНР» уничтожила дом со взрывчаткой
11:38
Пушилин и Пасечник улетели в Москву, утверждает правозащитник
11:07
В Донецке погиб мирный житель в результате боевых действий
09:48
«ЛНР» заявила о ранении трех человек в результате обстрелов
08:09
Глава «ЛНР» Пасечник разрешил добровольную мобилизацию мужчин старше 55 лет
00:56
Прямо с улицы. Как «ЛНР» мобилизует луганчан
22:33
Штаб ООС: Боевики открыли огонь по Луганску
20:43
«Засовывают тебя в "Газель" и увозят служить». В Донецке рассказали о принудительной мобилизации
17:05
«ДНР» рассылает смс-ки с агитацией вступить в ряды боевиков
15:38
В Донецке «ДНР» агитирует воевать и заставила вывесить флаги России
все новости
19:57
Обстрел Счастья и повреждения Луганской ТЭС предложено признать ЧС госуровня — глава ОГА
19:44
Взрыв в Луганске: «ЛНР» заявила о покушении на руководителя в «представительстве СЦКК»
19:41
Следит весь мир: Кулеба — о возможном признании Путиным «Л-ДНР»
19:39
Двое украинских военных погибли, трое — ранены при обстреле Зайцево боевиками
19:18
Глава Службы внешней разведки РФ предложил включить «Л-ДНР» в состав России: Реакция Путина
18:35
Мирный житель Новолуганского погиб в результате обстрела
18:34
ООС: Боевики 54 раза нарушили режим тишины, ранены четверо украинских военных
18:11
Будапештский меморандум: Украина запросила срочные консультации Совбеза ООН
17:51
«ДНР» заявила о повреждении двух домов и школы в Горловке
17:28
Путин сегодня примет решение о признании «ДНР» и «ЛНР»
17:15
Боевики обстреляли Врубовку на Луганщине: Повреждены 12 домов и больше 30 квартир
16:53
Госпогранслужба опровергла информацию об украинских «диверсантах» в РФ
16:34
На Донбассе подорвался украинский военный
16:04
Украина не нападала на Донецк и Луганск и не посылала диверсантов в РФ — Кулеба
16:02
Путин начал заседание Совбеза, рассматривают вопрос о признании «ДНР» и «ЛНР»
все новости
ВИДЕО
Зачем «Л-ДНР» вывозят людей в Россию и объявили мобилизацию? Донбасс сегодня ►
19 февраля, 23:10
В Луганске произошло два пожара на газопроводе
18 февраля, 23:33
Почему «ДНР» не открывает КПВВ, что предсказывает Пушилин. Дайджест НД ►
13 февраля, 21:24

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция