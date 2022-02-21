Двое украинских военных погибли, трое — ранены при обстреле Зайцево боевиками

Двое украинских военнослужащих погибли, еще трое ранены в результате обстрела боевиками поселка Зайцево Бахмутского района Донецкой области. Об этом сообщает МВД.



Кроме того, еще один военный ранен в Водяном.



Предварительная квалификация произошедшего — террористический акт (статья 258 Уголовного кодекса Украины).



Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.



Кроме того, по данным полиции, в течение суток из-за обстрелов боевиков зафиксировано восемь повреждений инфраструктуры. В частности, без водоснабжения в настоящее время остаются Авдеевка с окрестными селами, Марьинка, Красногоровка и Верхнеторецкое, без энергоснабжения — Красногоровка и два населенных пункта возле Торецка.