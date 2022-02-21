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Обстрел Счастья и повреждения Луганской ТЭС предложено признать ЧС госуровня — глава ОГА

21 февраля 2022, 19:57

Обстрел Счастья и повреждения Луганской ТЭС предложено признать ЧС госуровня — глава ОГА

Луганская региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям предложила признать обстрел города Счастье и повреждения Луганской ТЭС чрезвычайной ситуацией государственного уровня. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в Facebook.

«Артобстрелы города Счастье были точечными и имели целью уничтожение критической инфраструктуры. Электропитание восстановлено только в Петропавловке и Трехизбенке. Среди пострадавших объектов социальной инфраструктуры — детский сад "Звездочка" в Счастье. В связи с отсутствием отопления в городе разворачиваются пункты обогрева, в частности, в спортзале Счастьинского лицея №2 и городском доме культуры. Хирургическое отделение городской больницы готово к приему раненых», — охарактеризовал текущую ситуацию глава ОГА.

Он отметил, что комиссией поручено подготовить обращение в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон по обеспечению режима тишины для проведения восстановительных работ на Луганской ТЭС.

Гайдай также сообщил, что представителям ООО «Луганское энергетическое объединение», руководителю Счастьинской ВГА поручено создать дополнительные ремонтные бригады Счастьинского РЭС для оперативного восстановления электроснабжения.

Кроме того, главе Счастьинской ВГА поручено организовать альтернативное отопление социальных объектов и социально уязвимых слоев населения.

Город Счастье Луганской области остался без электроэнергии, отопления и водоснабжения в результате остановки работы расположенной в городе Луганской теплоэлектростанции и обстрела участка теплосети.

Полиция Луганской области перекрыла дороги на Счастье в связи с обстрелами со стороны боевиков «ЛНР». 

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