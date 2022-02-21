Зеленский обсудил последние события с Байденом и планирует разговор с Джонсоном

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом по поводу последних событий. Об этом глава государства сообщил в Twitter.



Также он отметил, что планируется разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.



«Обсудил события последних часов с президентом Соединенных Штатов. Начинаем заседание СНБО. Также запланирован разговор с Борисом Джонсоном», — написал Зеленский.

15 февраля депутаты Госдумы приняли постановление об обращении к президенту России с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР». Постановление был подготовлен КПРФ. По итогам голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обращение будет направлено Владимиру Путину незамедлительно.



21 февраля состоялось заседание Совета безопасности РФ, где обсуждался вопрос признания «независимости» «ДНР» и «ЛНР».



Президент РФ Владимир Путин в тот же день подписал указы о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».