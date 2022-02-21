Путин выдвинул Украине ультиматум, предупредив о «возможном продолжении кровопролития»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что требует от украинской власти «незамедлительно прекратить боевые действия» на Донбассе. Об этом он сказал во время своего видеообращения вечером 21 февраля.



Путин отметил, что ситуация на Донбассе «вновь приобрела критический острый характер», а Запад, якобы, не желает видеть происходящий там «геноцид».



По его словам, «киевский режим» не признает никакого пути возвращения Донбасса, кроме военного.



«В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение: незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками», — сказал Путин.



Он выдвинул ультиматум, предупредив о возможности дальнейшей эскалации.



«А от тех, кто захватил власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима», — заявил Путин.

15 февраля депутаты Госдумы приняли постановление об обращении к президенту России с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР». Постановление был подготовлен КПРФ. По итогам голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обращение будет направлено Владимиру Путину незамедлительно.



21 февраля состоялось заседание Совета безопасности РФ, где обсуждался вопрос признания «независимости» «ДНР» и «ЛНР». Президент РФ Владимир Путин в тот же день подписал указы о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».



Офис генерального прокурора открыл уголовное производство в связи с призывами к изменению границ Украины на заседании Совета безопасности РФ.