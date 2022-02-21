Байден подпишет указ о санкциях за любые торговые и финансовые операции с «ЛНР» и «ДНР»

Президент США Джо Байден вскоре подпишет указ о санкциях в ответ на признание Россией «независимости» самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.



«Мы ожидали подобного шага от России и готовы немедленно отреагировать», — заявила Псаки.



Она пояснила, что новый указ о санкциях предусматривает запрет на новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американских лиц на территории «ЛНР» и «ДНР». Также этот указ предоставит полномочия налагать санкции на любое лицо, решившее действовать в этих районах Украины.



«В ближайшее время Государственный департамент и казначейство получат дополнительную информацию. Также в ближайшее время мы объявим о дополнительных мерах, связанных с сегодняшним грубым нарушением Россией международных обязательств», — сказала Псаки.



Она добавила, что эти меры являются отдельными и дополняют пакет «быстрых и суровых экономических мер», которые США готовит в координации с союзниками и партнерами, если Россия продолжит вторжение в Украину.

15 февраля депутаты Госдумы приняли постановление об обращении к президенту России с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР». Постановление был подготовлен КПРФ. По итогам голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обращение будет направлено Владимиру Путину незамедлительно.



21 февраля состоялось заседание Совета безопасности РФ, где обсуждался вопрос признания «независимости» «ДНР» и «ЛНР». Президент РФ Владимир Путин в тот же день подписал указы о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».



Офис генерального прокурора открыл уголовное производство в связи с призывами к изменению границ Украины на заседании Совета безопасности РФ.