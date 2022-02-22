Сутки на Донбассе: 84 обстрела, двое военных ВСУ погибли, 12 ранены

За минувшие сутки, 21 февраля, незаконные вооруженные формирования 84 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 62 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.



Боевики обстреляли Талаковку, Пищевик, Водяное, Красногоровку, Мемрик, Станицу Луганскую, Счастье, Лебединское, Чермалык, Каменку, Новолуганское, Новоселовку Вторую, Новоселовку, Новомихайловку, Лопаскино, Гнутово, Врубовку, Павлополь, Зайцево, Пески, Николаевку, Верхнеторецкое, Троицкое, Луганское, Лобачево, Старогнатовку, Гранитное, Марьинку, Опытное, Широкино, Причепиловку, Нью-Йорк, Новотошковское, Светлодарск, Майорск, Шумы, Южное, Славное, Новогнатовку, Невельское, Новотроицкое.



Кроме того, был зафиксирован пролет беспилотника, вероятно, «Орлан-10», с пересечением линии разграничения.



Вследствие обстрелов двое военнослужащих погибли. Двенадцать военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, сейчас они находятся в больницах. Шестеро получили боевые травмы.



Группировка «ДНР» обвинила ВСУ в 53 обстрелах за минувшие сутки.



Группировка «ЛНР» заявила о 65 обстрелах.



В штабе ООС отметили, что с полуночи по состоянию на 7:00 22 февраля боевики три раза нарушили режим прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Были обстреляны Счастье и Мариуполь. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Трехсторонняя контактная группа 22 декабря 2021 года договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы полностью не прекратились, хоть их количество и уменьшилось.



26 января в Париже состоялась встреча политсоветников лидеров стран Нормандского формата. Стороны согласовали коммюнике, в котором, в частности, поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе, который должен действовать без каких-либо условий.