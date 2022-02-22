«ЛНР» сообщила о 752 заболевших COVID-19 за сутки

За минувшие сутки, 21 февраля, в отдельных районах Луганской области зарегистрировали 752 новых случая заражения коронавирусом.

Выздоровели 515 пациентов. За последние три дня от осложнений умерли 17 ранее заболевших.



Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ЛНР».



В отдельных районах Луганской области с начала пандемии зарегистрирован 28 267 случаев COVID-19. За этот период были выписаны из медучреждений 21 318 человек, а 3 272 человек умерли от осложнений.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.