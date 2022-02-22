Постпред США в ООН заявила, что Путин «разорвал в клочья» Минские соглашения

Выступление президента РФ Владимира Путина о признании «Л-ДНР» — возмутительное заявление, представляющее собой предлог для войны. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на экстренном заседании Совета Безопасности организации, посвященном российско-украинскому конфликту и созванном в ночь на вторник, 22 февраля, передает DW.

По ее утверждению, выступление президента РФ Владимира Путина, в котором он объявил о признании «Л-ДНР» представляло собой «ряд возмутительных, ложных заявлений», которые направлены на «создание предлога для войны».



«Он называет их миротворцами. Это чушь. Мы знаем, кто они на самом деле», — сказала она, комментируя таким образом указ президента РФ о вводе российских войск на украинскую территорию, не подконтрольную правительству.



По словам Томас-Гринфилд, Путин «разорвал Минские соглашения в клочья», а нынешние действия Москвы «явно являются основой для того, чтобы попытаться создать предлог к дальнейшему вторжению в Украину». «Последствия российских действий будут ужасными для Украины, для Европы и для всего мира», — предостерегла в своем выступлении Томас-Гринфилд.



По ее словам, российский президент «тестирует нашу международную систему, он проверяет нашу решимость». Путин намерен показать, что силовым методом способен «превратить ООН в фарс».



«Мы должны действовать сообща в ответ на этот кризис», — подчеркнула Томас-Гринфилд.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».



Перед этим состоялось заседание Совета безопасности РФ, где обсуждался вопрос признания «независимости» «ДНР» и «ЛНР». По его итогам Путин заявил, что примет решение относительно признания самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» в этот же день.



15 февраля депутаты Госдумы приняли постановление об обращении к президенту России с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР». Постановление был подготовлен КПРФ. По итогам голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обращение будет направлено Владимиру Путину незамедлительно.