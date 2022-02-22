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Украина в ТКГ анонсировала консультации, чтобы понять дальнейший формат переговоров по Донбассу

22 февраля 2022, 10:48

Украина в ТКГ анонсировала консультации, чтобы понять дальнейший формат переговоров по Донбассу

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе проведет консультации с ОБСЕ и странами Нормандского формата для определения дальнейшего формата переговоров по Донбассу. Об этом заявила пресс-служба делегации.

«Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе решительно осуждает решение российских властей о признании так называемых ДНР/ЛНР, что может свидетельствовать о сознательном выходе РФ из Минских договоренностей», — говорится в сообщении.

В ТКГ напомнили, что на прошлой неделе российская делегация неоднократно уклонялась от участия в консультациях в этом формате, «реализуя свой план с помощью эскалации ситуации безопасности на линии разграничения».

«В сложившейся ситуации мы будем проводить консультации с действующим председательством в ОБСЕ, Координатором от ОБСЕ и странами Нормандской четверки относительно дальнейшего формата переговорного процесса», — резмировали в украинской делегации.

21 февраля Путин выступил с обращением к россиянам и заявил о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и подписал соответствующие указы. Перед этим он собрал внеочередное заседание Совета безопасности РФ, члены которого выступили за признание этих территорий «независимыми республиками».

В указах Путин поручил министерству обороны направить войска для «поддержания мира» на этих территориях. Также дано поручение МИД установить дипломатические отношения с «ДНР» и «ЛНР».

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