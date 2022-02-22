«ДНР» за сутки выявила почти 1 700 заболевших коронавирусом

В отдельных районах Донецкой области за сутки, 21 февраля, выявили 1 695 случаев коронавируса. Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ДНР».



За указанный период от осложнений умерли шесть человек, выписаны после выздоровления 786 пациентов.



За все время пандемии «ДНР» признает 152 507 заболевших COVID-19. Из них 115 161 человек выздоровели, летальных случаев — 9 657. Продолжают болеть 27 689 пациента.

Кроме того, за сутки выявлен 145 случаев пневмоний, из них госпитализировано 82 человека. Всего на лечении находится 1 257 пациентов с пневмониями, в том числе 560 на кислородной поддержке (+35 за сутки).



У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.