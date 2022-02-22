«Первый вице-спикер Народного совета ЛНР» Дмитрий Хорошилов заявил, что группировка «ЛНР» считает своей территорией всю Луганскую область Украины и призвал Киев отвести войска.



«В рамках законодательства наших республик есть законы о госгранице, которые говорят четко о том, что территория Луганской народной республики — это территория бывшей Луганской области. Есть наша территория, оккупированная украинскими войсками. Я думаю, что мы должны призвать Украину отвести войска добровольно», — цитирует его сепаратистский портал ЛИЦ.



По утверждению Хорошилова, если этого не произойдет, то будет принято решение, которое «позволит установить мир и восстановить нашу территориальную целостность на всей территории Луганской народной республики».

Глава комитета Государственной думы России по деламСНГ Леонид Калашников опроверг свое же заявление о признании так называемых «ДНР» и «ЛНР» в границах Донецкой и Луганской областей. «Мы же не будем демаркацией границы заниматься, пусть ее проводят стороны, которые себя объявили государствами», —уточнил он.



Первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, отвечая на вопрос РБК о границах признания, заявила: «В тех границах, что сейчас, конечно. Никто не собирается идти дальше. Мы в документах никаких других границ не определяли».



Вчера зампредкомитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов говорил, что речь идет о признании в границах, которые сейчас фактически установлены.



Тексты указов президента РФ не дают однозначного ответа о, том в каких именно границах РФ признает эти территории.



21 февраля Путин выступил с обращением к россиянам и заявил о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и подписал соответствующие указы.