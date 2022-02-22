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«Мы на своей земле и за нами правда»: Резников обратился к украинским военным

22 февраля 2022, 11:44

«Мы на своей земле и за нами правда»: Резников обратился к украинским военным

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинским военнослужащим, заявив, что именно они — опора государства в противостоянии со страной-агрессором Россией. Она, по его словам, последними действиями показала свое истинное лицо преступника.

«Мрак неопределенности упал. То, что вы знали восемь лет, теперь увидел весь мир.

Благодаря вашему мужеству, самоотверженности и профессионализму были сломаны планы врага, который все эти годы вел подлую войну, прячась за женщинами и детьми. Обстреливал школы и жилые дома. Похищал и пытал. Лгал и запугивал. Грабил и уничтожал нашу землю. Вчера он показал свое настоящее лицо.

«Лицо преступника, желающего держать в заложниках свободный мир. Осознающий свое преступление и пытающийся связать всех вокруг себя круговой порукой. Ибо боится. Ведь за преступлением обязательно придет наказание», — говорится в обращении.

По словам главы Минобороны, Кремль сделал очередной шаг к возрождению СССР, с новым Варшавским пактом и новой Берлинской стеной. «Единственное, что отделяет от этого — Украина и украинская армия. Наш выбор очень прост — защищать свою страну, свой дом, своих родных. Для нас ничего не изменилось. Теперь мы увидим рядом настоящих друзей, которых станет больше. Теперь не смогут спрятаться те друзья, которые не один год уговаривали нас капитулировать», — отметил он.

Резников признал, что впереди ждут тяжелые испытания и потери, однако он уверен в победе.

«Впереди тяжелые испытания. Будут потери. Придется пройти через боль, преодолеть страх и уныние. Но нас обязательно ждет победа. Мы на своей земле и за нами правда. Украинскую армию поддерживает наш народ. Вера людей — это признак того, что мы все делаем правильно», — подчеркнул он.

По словам министра, сейчас все усилия военно-политического руководства государства и командование ВСУ направлены на укрепление обороны. В частности, на максимальное привлечение помощи партнеров, часть из которой уже получена.

«Многие на эмоциях будут подталкивать к хаотическим решениям. Мы этого не допустим. Наша сила — в единстве и уверенности. С холодной головой. Сохраняем спокойствие. Держим строй. Ради памяти собратьев. Ради тех, кого любим. Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!» — подытожил глава Минобороны.

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