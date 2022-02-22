МИД РФ заявил о готовности Москвы разместить военные базы на Донбассе

Россия готова при необходимости разместить военные базы на подкоетрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях. Об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, сообщает ТАСС.



«Ни о каких базах разговора не шло, при необходимости будет сделано все, что нужно», — сказал он, уточнив, что указ о признании «Л-ДНР» подразумевает такую возможность.



По словам Руденко, договор России с «Л-ДНР» предусматривает предоставление права по строительству военных баз на территории сторон и оказание военной помощи друг другу.



«Важный момент: договор оговаривает намерение сторон взаимодействовать в области внешней политики, в деле защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности, в том числе путем оказания друг другу необходимой помощи, включая военную, а также предоставление права строительства, использования, совершенствования военной инфраструктуры и военных баз на своей территории», — сказал он.



Кроме этого, в соглашении предусмотрено заключение отдельных соглашений о военном сотрудничестве. «Договаривающиеся стороны берут на себя обязательство не участвовать в каких-либо блоках или союзах, направленных против любой из них», — добавил Руденко.



Стороны также зафиксировали необходимость в заключении отдельных соглашений о государственной границе между и ее охране, указал он.

21 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и заявил о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и подписал соответствующие указы.



В указах Путин поручил министерству обороны направить войска для «поддержания мира» на этих территориях. Также дано поручение МИД установить дипломатические отношения с «ДНР» и «ЛНР».