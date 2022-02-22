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42,6% украинцев против любых уступок в обмен на согласие РФ прекратить агрессию - опрос

22 февраля 2022, 12:28

42,6% украинцев против любых уступок в обмен на согласие РФ прекратить агрессию - опрос

Более 42% опрошенных украинцев не поддерживают никаких уступок России в обмен на согласие прекратить агрессию. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного фондом «Демократические инициативы» им.Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии 1-12 февраля 2022 года.

Так, 14,5% украинцев готовы поддержать отказ от вступления Украины в НАТО в обмен на согласие России прекратить агрессию, а 42,6% не поддерживают никакие уступки России. В частности, у респондентов спросили, какие шаги власти они лично поддержали бы в обмен на согласие РФ прекратить агрессию против Украины, на фоне сосредоточения российских войск на границе и многочисленных переговоров, цель которых — предупреждение войны.

Так, отказаться от вступления Украины в НАТО готово 14,5% опрошенных, изменить унитарное устройство на федеративное — 4%, поддержать восстановление водоснабжения в оккупированный Крым — 4,3%, признать Крым частью РФ — 2,7%, предоставить так называемым «ДНР-ЛНР» «особый статус» в составе Украины — 8,4%, другое — 0,9%.

Не поддержали бы никакие уступки или шаги навстречу России — 42,6%, а 32,2% — затруднились ответить на этот вопрос.

Кроме того, у респондентов поинтересовались, какая будет их реакция, если РФ сосредоточит свои войска на границах Украины и будет демонстрировать готовность совершить новое вторжение.

10,5% заявили, что присоединятся к армии для отражения агрессии на фронте, 9,4% — готовы присоединиться к добровольческим силам для борьбы с агрессором на фронте и в тылу врага, 22,9% — буду оказывать посильную невоенную помощь (деньгами, работой, как донор крови и т.д.), 18,5% — ничего не будут делать, будут стараться просто выжить, 3,7% — попытаются покинуть страну, 22,5% — не верят в то, что это вообще когда-нибудь произойдет, 0,9% — другой вариант, а 11,6% затруднились дать ответ на вопрос.

Исследование проводилось методом интервью во всех подконтрольных правительству регионах Украины среди 2001 респондента в возрасте от 18 лет. Максимальная теоретическая погрешность выборки составляет 2,2%.

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