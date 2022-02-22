Эрдоган назвал «неприемлемым» признание Путиным «Л-ДНР»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина о признании так называемых «Л-ДНР». Он заявил, что такие действия России «неприемлемые», передает Daily Sabah.



Турецкий лидер заявил, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также призвал стороны соблюдать международное право.



«Турция направила четкие сигналы относительно продолжающейся напряженности между Россией и Украиной и призывает к здравому смыслу и соблюдению международного права обеими сторонами. Он назвал признание президентом Владимиром Путиным сепаратистских регионов Украины „неприемлемым“», — говорится в сообщении.



Эрдоган добавил, что Турция «стремится к деэскалации напряженности в регионе», а также раскритиковал Запад за неэффективность Мюнхенского саммита по безопасности.



«На мой взгляд, Мюнхенская конференция была не чем иным, как саммитом НАТО», — подчеркнул политик.

Ранее Эрдоган предложил своим коллегам из Украины и РФ Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину трехстороннюю встречу в Стамбуле.

Он отметил, что поддерживает позицию президента Украины относительно необходимости диалога для достижения мира.

21 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и заявил о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и подписал соответствующие указы.

В указах Путин поручил министерству обороны направить войска для «поддержания мира» на этих территориях. Также дано поручение МИД установить дипломатические отношения с «ДНР» и «ЛНР».