В Счастье после обстрела восстановили электроснабжение

В городе Счастье появилось электричество. Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в эфире телеканала «Дом».



По его словам, обстрел Луганская ТЭС был целенаправленный. Обстрелы продолжаются, что не позволяет ремонтным бригадам зайти на территорию и восстановить работу станции.



Тем не менее на данный момент электрикам удалось найти путь и восстановить электроснабжение города.



«Сейчас Счастье с электричеством», — сообщил Гайдай.



Однако в области остаются без электроснабжения несколько населенных пунктов, некоторые из них уже не первые сутки. Ремонтные бригады имеются, однако из-за продолжающихся обстрелов отправить туда людей нельзя, отметил глава ОГА.

Вчера, 21 февраля, город Счастье Луганской области остался без электроэнергии, отопления и водоснабжения в результате остановки работы расположенной в городе Луганской теплоэлектростанции и обстрела участка теплосети.



Луганская ТЭС в Счастье остановлена из-за повреждения обстрелами линии электропередач.