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На Луганщине за сутки выявили 518 случаев коронавируса

22 февраля 2022, 13:34

На Луганщине за сутки выявили 518 случаев коронавируса

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки зафиксировали 518 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений умерло еще десять больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.

При этом за сутки выздоровели 326 человека, умерли от осложнений заболевания 10 человек —87-летний мужчина из Лисичанска, 70-летние мужчина и женщина из Рубежного, 42- и 75-летние мужчины из Северодонецка, 61-летняя женщина из Белокуракинского района, 76-летний мужчина Попаснянского района, 58-летний мужчина из Сватовского района, 79-летний мужчина и 62-летняя женщина из Старобельского района.

За все время пандемии диагноз COVID-19 установлен у 78 631 жителя области. Из них выздоровели — 64 408 человек, умерли — 2 376 пациентов.

В настоящее время уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 1 252 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 56,4 (при пороговом уровне — 60).

По данным Минздрава, за понедельник, 21 февраля, в Украине выявили 24 440 случаев заражения коронавируса, что на 7268 случаев больше, чем днем ранее.

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