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Песков не смог внятно ответить, в каких границах РФ признала «Л-ДНР»

22 февраля 2022, 15:04

Песков не смог внятно ответить, в каких границах РФ признала «Л-ДНР»

Россия признает так называемые «Л-ДНР» в тех границах, в которых они себя провозглашали. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, однако какие именно границы, он так и не смог пояснить, сообщает «Медуза».

Диалог выглядел следующим образом.

CNN: Касаемо признания суверенитета «ДНР» и «ЛНР». Подскажите, речь идет о их признании в текущих, фактических границах или в границах Луганской и Донецкой областей? Насколько мы понимаем, это немного разные границы.

Дмитрий Песков: В тех границах, в которых они себя провозглашали.

CNN: Провозглашали на какой момент?

Дмитрий Песков: Ну когда эти две «республики» были провозглашены.

Bloomberg: Можно уточнить по поводу этого вопроса?

Дмитрий Песков: Нет, мне нечего добавить.

«Эхо Москвы»: Эти границы включают, например, Мариуполь?

Дмитрий Песков: Мне нечего к этому добавить. В тех границах, в которых они существуют и были провозглашены.

«Эхо Москвы»: Существуют или были провозглашены?

Дмитрий Песков: Ну и были провозглашены и существуют.

«Эхо Москвы»: То есть в нынешних?

Дмитрий Песков: Добавить мне нечего к этому.

BBC News: Можно уточнить, я просто не совсем понял, признание «народных республик» будет в границах, которые сейчас существуют или которые они сами объявили?

Дмитрий Песков: В тех границах, в которых эти «республики» были провозглашены.

BBC News: В 2014 году? То есть Донецкой и Луганской областях?

Дмитрий Песков: Я в данном случае сказал все, что я мог сказать по данной теме.

Глава комитета Государственной думы России по делам СНГ Леонид Калашников опроверг свое же заявление о признании так называемых «ДНР» и «ЛНР» в границах Донецкой и Луганской областей. «Мы же не будем демаркацией границы заниматься, пусть ее проводят стороны, которые себя объявили государствами», —уточнил он.

Первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, отвечая на вопрос РБК о границах признания, заявила: «В тех границах, что сейчас, конечно. Никто не собирается идти дальше. Мы в документах никаких других границ не определяли».

Вчера зампредкомитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов говорил, что речь идет о признании в границах, которые сейчас фактически установлены.

Тексты указов президента РФ не дают однозначного ответа о, том в каких именно границах РФ признает эти территории.

В группировках «ЛНР» и ДНР" заявили, что считают своей территорией весь Донбасс.

21 февраля Путин выступил с обращением к россиянам и заявил о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и подписал соответствующие указы.

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