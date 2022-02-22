Рада осудила признание Л-ДНР» и призвала отключить РФ от SWIFT

Верховная Рада призвала осудила признание Россией так называемых «ДНР» и «ЛНР», призвала иностранные государства и международные организации не признавать их независимость и ввести против РФ жесткие санкции.



В поддержку соответствующего постановления на заседании проголосовало 336 народных депутатов.



Парламент призвал иностранные государства и международные организации «ввести дополнительные жесткие секторальные финансовые, персональные санкции» против Российской Федерации.



В часнтсти предлагается заморозить запуск «Северного потока-2», отключить РФ от международной межбанковской системы SWIFT и запрет экспорта в РФ высоких технологий, в том числе тех, которые касаются российского военно-промышленного комплекса.

21 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и заявил о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и подписал соответствующие указы. Перед этим он собрал внеочередное заседание Совета безопасности РФ, члены которого выступили за признание этих территорий «независимыми республиками».



В указах Путин поручил министерству обороны направить войска для «поддержания мира» на этих территориях. Также дано поручение МИД установить дипломатические отношения с «ДНР» и «ЛНР».



Договоры РФ с «ДНР» и «ЛНР» предполагают совместное использование военных баз. Кроме того, соглашения подразумевают совместную оборону и совместную охрану границ подконтрольных «Л-ДНР» территорий.



Укриана, США и Евросоюз осудили это решение и назвали его нарушением международного права и суверенитета Украины.



22 февраял Госдума и Совет Федерации РФ ратифицировали договоры с так называемыми «ДНР» и «ЛНР» о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».