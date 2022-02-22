Поставка воды в ОРЛО прекращена из-за повреждения водозабора обстрелами

Распространяемая в сепаратистских СМИ информация о якобы прекращении украинской стороной подачи воды на временно оккупированную территорию Луганской области не соответствует действительности. Об этом сообщили в Луганской облгосадминистрации.

Водопровод на участке «Карбонитская площадка» — КПВВ Золотое коммунального предприятия «Попаснянский районный водоканал» поврежден в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщил директор предприятия Иван Вилков.



Пока пиротехники ГСЧС не могут получить доступ для обследования территории на наличие взрывоопасных предметов, а специалисты водоканала начать ремонтные работы в связи с неподтверждением режима «тишины».



«Призываем граждан с обеих сторон линии разграничения сохранять спокойствие, не поддаваться на уловки российской пропаганды и доверять информации из официальных источников», — подчеркнули в ОГА.