Мариуполь вышел на акцию поддержки единой Украины

В Мариуполе вечером во вторник местные жители вышли на акцию поддержки Украины после признания Россией независимости отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



На митинг под драмтеатром собрались более пятисот человек, они организовались в Фейсбуке. Люди держали плакаты в поддержку независимой и единой Украины, проезжающие мимо водители сигналили в поддержку собравшимся.



К активистам вышел солист группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, который сегодня вечером проведет концерт в драмтеатре.

22 февраял Госдума и Совет Федерации РФ ратифицировали договоры с так называемыми «ДНР» и «ЛНР» о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».



Путин поручил министерству обороны направить войска для «поддержания мира» на этих территориях. Также дано поручение МИД установить дипломатические отношения с «ДНР» и «ЛНР».



Договоры РФ с «ДНР» и «ЛНР» предполагают совместное использование военных баз. Кроме того, соглашения подразумевают совместную оборону и совместную охрану границ подконтрольных «Л-ДНР» территорий.