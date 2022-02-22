Попасная осталась без водоснабжения после обстрела боевиков

Вечером 22 февраля боевики совершили обстрел, в результате которого было повреждено электроснабжение водонапорной станции в городе Золотое-3 Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Так как из-за эскалации местное энергоснабжающее предприятие не имеет возможности оперативно начать ремонтные работы, подача воды на центральную часть города Попасная временно не будет производиться.



Без водоснабжения остались 3312 абонента. В частности, без водоснабжения осталась местная школа-гимназия, детский сад, поликлиника и другие объекты социальной инфраструктуры Все они снабжены емкостями для воды на 2-4 тонны, на территории некоторых из них находятся действующие скважины.

В результате обстрелов на Донбассе 22 февраля погиб украинский военнослужащий, еще двое пострадали.