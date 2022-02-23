В Донецке прогремел взрыв на территории телецентра

Последствия взрыва. Фото: Донецкое время / Telegram

Взрыв на территории телецентра в Ленинском районе Донецка прогремел сегодня ночью.



В телецентре базируется сепаратистский «Первый республиканский телеканал».



Как сообщил руководитель телеканала Сергей Пеляницин, взрыв произошел рядом с редакционным корпусом телецентра.



«Похоже на СВУ (самодельное взрывное устройство — прим.), кто-то бросил через забор, вынесло стекла на всех этажах», — сказал Пеляницин сепаратистскому ресурсу «ДАН».



По имеющейся информации, обошлось без пострадавших.

Последствия взрыва. Фото: Донецкое время / Telegram