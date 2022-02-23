В Донецке прогремел взрыве на территории телецентра

Взрыв на территории телецентра в Ленинском районе Донецка прогремел сегодня ночью.
В телецентре базируется сепаратистский «Первый республиканский телеканал».
Как сообщил руководитель телеканала Сергей Пеляницин, взрыв произошел рядом с редакционным корпусом телецентра.
«Похоже на СВУ (самодельное взрывное устройство — прим.), кто-то бросил через забор, вынесло стекла на всех этажах», — сказал Пеляницин сепаратистскому ресурсу «ДАН».
По имеющейся информации, обошлось без пострадавших.
Первые кадры после взрыва на территории донецкого телецентра pic.twitter.com/Lblt7VUb64— Новости Донбасса (@novostidnua) February 22, 2022