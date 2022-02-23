Правительство не планирует эвакуацию Мариуполя и Харькова

Правительство Украины не планирует эвакуацию Мариуполя или Харькова, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.



Такой вопрос об эвакуации этих городов ему задали во время брифинга с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне.



«Что касается эвакуации Харькова и Мариуполя. Нет, мы такого не планируем», — сказал Кулеба.



Он добавил, что у Украины есть два плана по противодействию российской агрессии.



«У нас есть план А — использовать все возможности, в частности дипломатии, чтобы сдержать Россию и предотвратить следующую агрессию. План Б — воевать за каждый дюйм наших городов, наших территорий и бороться пока мы не победим», — рассказал глава МИД Украины.

Ранее Кулеба встретился с президентом США Джо Байденом.



Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае полномасштабной военной агрессии со стороны России в Украине будет введено военное положение.



