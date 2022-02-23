Ахметов снова возвращается в Украину. Он объявил, что СКМ заплатит налоги наперед

Бизнесмен Ринат Ахметов призвал к единству власти, бизнеса и граждан Украины, а также объявил об уплате компанией СКМ налогов наперед на сумму 1 миллиард гривен, сообщает «Интерфакс-Украина».



«Я неоднократно говорил и повторяю снова, что наша общая цель — сильная, мирная, независимая, целостная Украина в признанных международным правом границах. Каждый на своем участке должен сделать все для усиления страны», — заявил он.



«Угроза вторжения требует максимального единения. Это касается и власти, и бизнеса, и всех без исключения граждан Украины. Единство сейчас — вопрос выживания страны», — подчеркнул Ахметов.



По его словам, в настоящий момент Украине необходима стабильность государственных финансов, а бизнес должен помочь государству в этом.



«Бизнес СКМ уплатит налоги наперед — на сумму 1 миллиард гривен», — сказал бизнесмен.



Он заверил, что предприятия группы СКМ будут осуществлять все инвестиции, о которых шел разговор в планах на этот год, в том числе, в Мариуполе.



«Но самая главная наша ценность — это люди. Я убежден, помощь людям бизнес должен разделить с государством. Я уже дал распоряжения моему Благотворительному фонду. В случае появления необходимости они будут помогать с эвакуацией, медикаментами, всем, что будет нужно. Мы сделаем все, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы. Куда именно наши усилия будут направлены, решит мой Благотворительный фонд совместно с бизнесами, местными и центральными властями», — заявил Ахметов.



Как сообщила пресс-секретарь бизнесмена Анна Терехова, Ринат Ахметов планирует вернуться из очередной поездки в Европу сегодня, 23 февраля.

На прошлой неделе Ринат Ахметов посетил Мариуполь, вернувшись из Европы, где он находился с конца января.



Во время недавнего визита в Мариуполь бизнесмен и президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов заявил, что «счастливый Донецк может быть только в единой Украине».



Он пообещал сделать «все возможное и невозможное» для снижения количества выбросов в атмосферу промышленными предприятиями группы «Метинвест».



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