«ДНР» выявила более 1 800 случаев COVID-19 за сутки и 17 смертей

В отдельных районах Донецкой области за сутки, 22 февраля, выявили 1 843 случая коронавируса. Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ДНР».



За указанный период от осложнений умерли 17 человек, выписаны после выздоровления 1 347 пациентов.



За все время пандемии «ДНР» признает 154 350 заболевших COVID-19. Из них 116 508 человек выздоровели, летальных случаев — 9 674. Продолжают болеть 28 168 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлены 163 случая пневмоний, из них госпитализировано 101 человек. Всего на лечении находится 1 259 пациентов с пневмониями, в том числе 591 на кислородной поддержке (+34 за сутки).



У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.