Боевики обстреляли три села в Донецкой области, сообщили власти

Незаконные вооруженные формирования обстреляли три села в Сартанской громаде Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



От снарядов боевиков пострадали села Водяное, Бердянское и Орловское. В Орловском снаряд упал возле жилого дома — сам дом не поврежден. В Водяном в результате обстрела повреждены окна на трех домах. В Бердянском снаряд попал прямо в дом. Обошлось без жертв.

Кириленко подчеркнул, что каждое военное преступление боевиков будет задокументировано, а «все преступники понесут наказание».

За минувшие сутки, 22 февраля, незаконные вооруженные формирования 96 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них 81 с применением тяжелого вооружения, сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.