Призыв резервистов в Украине начинается уже сегодня

Призыв резервистов в ряды Вооруженных сил Украины начинается сегодня, 23 февраля 2022 года. Об этом сообщило командование Сухопутных войск ВСУ.



«Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав. Призыв начнется с сегодняшнего дня. Максимальный срок службы – 1 год», –говорится в сообщении.

По информации командования, резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, где они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве.

За призванными резервистами, согласно закону Украины, будет сохраняться рабочее место и среднемесячная заработная плата, подчеркивается в сообщении.



Согласно указу президента Украины, резервисты оперативного резерва первой очереди должны самостоятельно явиться в свои воинские части или ТЦК и СП, по телефонному звонку или получив повестку для явки в свой ТЦК.



В случае если резервист по каким-либо причинам, предусмотренным законом, не может быть призван, то ему следует лично предоставить подтверждающие документы. За неявку или игнорирование вызова предусмотрена административная либо уголовная ответственность.



К резервистам первой очереди оперативного резерва относятся военнослужащие, которые увольняются со срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в военном резерве и отвечают установленным требованиям прохождение службы в военном резерве, и получили определенную военную учетную специальность, отмечается в сообщении.

Президент Владимир Зеленский вчера, 22 февраля, издал указ о призыве резервистов в особый период. Об этом он заявил в видеообращении во вторник вечером. По его словам, «на сегодняшний день нет необходимости в общей мобилизации, но необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования».