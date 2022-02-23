Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Призыв резервистов в Украине начинается уже сегодня

23 февраля 2022, 10:32

Призыв резервистов в Украине начинается уже сегодня

Призыв резервистов в ряды Вооруженных сил Украины начинается сегодня, 23 февраля 2022 года. Об этом сообщило командование Сухопутных войск ВСУ.

«Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав. Призыв начнется с сегодняшнего дня. Максимальный срок службы – 1 год», –говорится в сообщении.

По информации командования, резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, где они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве.

За призванными резервистами, согласно закону Украины, будет сохраняться рабочее место и среднемесячная заработная плата, подчеркивается в сообщении.

Согласно указу президента Украины, резервисты оперативного резерва первой очереди должны самостоятельно явиться в свои воинские части или ТЦК и СП, по телефонному звонку или получив повестку для явки в свой ТЦК.

В случае если резервист по каким-либо причинам, предусмотренным законом, не может быть призван, то ему следует лично предоставить подтверждающие документы. За неявку или игнорирование вызова предусмотрена административная либо уголовная ответственность.

К резервистам первой очереди оперативного резерва относятся военнослужащие, которые увольняются со срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в военном резерве и отвечают установленным требованиям прохождение службы в военном резерве, и получили определенную военную учетную специальность, отмечается в сообщении.

Президент Владимир Зеленский вчера, 22 февраля, издал указ о призыве резервистов в особый период. Об этом он заявил в видеообращении во вторник вечером. По его словам, «на сегодняшний день нет необходимости в общей мобилизации, но необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования».

Еще по теме

Прочее
Всу Сухопутные войска
Прочее
Призыв Резерв обострение на Донбассе
Люди
резервисты

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:50
«ДНР» выявила более 1 800 случаев COVID-19 за сутки и 17 смертей
08:22
«ЛНР» сообщила о 281 новом случае COVID-19
01:06
«ЛНР» заявила о гибели двух мирных жителей в результате боевых действий
00:21
В Донецке прогремел взрыв на территории телецентра
23:30
Военная помощь РФ боевикам и первые последствия. Главное
20:20
Путин — об отправке войск в ОРДЛО: Добро не должно быть бессильным
18:33
Путин подписал указы о дружбе и сотрудничестве РФ с «ДНР» и «ЛНР»
18:26
МИД России отложил вопрос об определении границ ОРДЛО
13:20
В «ЛНР» и «ДНР» заявили, что считают своей территорией весь Донбасс
11:44
«ДНР» и «ЛНР» «ратифицировали» договоры о дружбе с РФ
11:23
«ДНР» за сутки выявила почти 1 700 заболевших коронавирусом
10:34
«ДНР» объявила призыв на военную службу жителей 18-27 лет, которые не находятся в запасе
09:36
Пушилин подписал «указ» о добровольной мобилизацией мужчин в возрасте старше 55 лет
08:27
«ЛНР» сообщила о 752 заболевших COVID-19 за сутки
00:34
Договоры РФ с «ДНР» и «ЛНР» предполагают совместное использование военных баз
все новости
12:07
На всей территории Украины, кроме Донбасса, будет введено чрезвычайное положение
11:54
Рада может сегодня поддержать введение чрезвычайного положения на Донбассе
11:48
Краматорские депутаты запретили салюты и фейерверки на территории города
11:19
Рада поддержала введение санкций против причастных к признанию «Л-ДНР» и «ЛНР» политиков и чиновников РФ
11:13
Кулеба призвал ввести больше санкций против России
11:10
«Совсем не миротворцы». Генсек ООН — о российских войсках на Донбассе
10:54
Полиция Украины увеличит свою численность на Донбассе
10:50
Обострение на Донбассе: За пять дней зафиксировали в три раза больше обстрелов, чем с начала года
10:35
МИД Украины рекомендует украинцам немедленно выехать из России
10:32
Призыв резервистов в Украине начинается уже сегодня
10:15
Боевики обстреляли три села в Донецкой области, сообщили власти
09:50
«ДНР» выявила более 1 800 случаев COVID-19 за сутки и 17 смертей
09:24
Верещук призвала украинцев воздержаться от пересечения КПВВ в сторону ОРДЛО
08:57
Канада вводит санкции против РФ
08:38
Ахметов снова возвращается в Украину. Он объявил, что СКМ заплатит налоги наперед
все новости
ВИДЕО
Зачем «Л-ДНР» вывозят людей в Россию и объявили мобилизацию? Донбасс сегодня ►
19 февраля, 23:10
В Луганске произошло два пожара на газопроводе
18 февраля, 23:33
Почему «ДНР» не открывает КПВВ, что предсказывает Пушилин. Дайджест НД ►
13 февраля, 21:24

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция