Рада поддержала введение санкций против причастных к признанию «Л-ДНР» и «ЛНР» политиков и чиновников РФ

Верховная Рада обратилась к Совету национальной безопасности и обороны Украины с предложением ввести на десять лет санкции против депутатов Госдумы и Совета Федерации России, российских политиков и чиновников, причастных к признанию так называемых «ДНР» и «ЛНР».



Соответсвующее постановление в целом поддержали 322 народных депутата на заседании в среду.



Всего в предложенном Радой списке 351 человек.



Как отмечается в документе, указанные лица «имеют непосредственное отношение к лоббированию интересов государства-агрессора Российской Федерации на территории Украины, в том числе оккупации части территории Украины, и в их деятельности фиксируется проявления потенциальным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины».



Внесенные на рассмотрение СНБО санкции, в частности, предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или остановка действия специальных разрешений на пользование недрами; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества; пользования радиочастотным ресурсом Украины.



Пакет санкций также может включать полный или частичный запрет на совершение сделок с ценными бумагами, прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей; прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ, в частности в сфере безопасности и обороны; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; прекращение культурных обменов и научного сотрудничества; аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по заключению договоров или соглашений; лишение государственных наград Украины, запрет на покупку земельных участков.