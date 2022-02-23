Рада может сегодня поддержать введение чрезвычайного положения на Донбассе

Верховная Рада может сегодня, 23 февраля, поддержать введение чрезвычайного положения в Донецкой и Луганской областях, а также ряде других регионов Украины. Об этом сообщили нардеп от «Слуги народа» Ольга Василевская и ее коллега по фракции «Голос» Ярослав Железняк.



«Вероятно, Верховная Рада сегодня проголосует за введение чрезвычайного положения в некоторых регионах. Это будет касаться, прежде всего, Донецкой и Луганской областей. И, возможно, Киева и области, Харьковской области, Херсонщины», — сообщила Василевская.



По словам Железняка, «с высокой вероятностью» голосование по данному вопросу состоится в 12:30.



Чрезвычайное положение вводится, по закону, максимум на 60 дней с возможностью пролонгации по необходимости.