В Луганской области за сутки 702 человека заболели коронавирусом, 11 умерли

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки зафиксировали 702 новых случая заболевания COVID-19. От осложнений умерло еще 11 больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



При этом за сутки выздоровели 858 человек, умерли от осложнений заболевания 11 человек — 69-, 72-летние мужчины и 84-летняя женщина из Лисичанска, 79-, 80-, 81-летний мужчины и 78-, 80-летние женщины из Северодонецка, 57-летняя женщина из Белокуракинского района, 83-летняя женщина из Кременского района, 68-летний мужчина из Меловского района.



За все время пандемии диагноз COVID-19 установлен у 79 332 жителей области. Из них выздоровели — 65 266 человек, умерли — 2 387 пациентов.



В настоящее время уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 1 241 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 53,1 (при пороговом уровне — 60).

По данным Минздрава, за вторник, 22 февраля, в Украине выявили 25 062 случая заражения коронавируса, что на 620 случаев больше, чем днем ранее.