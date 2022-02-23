СБУ усиливает защиту стратегических объектов и призывает украинцев быть бдительными

СБУ усилила контрдиверсионную защиту стратегических объектов страны. Фото: пресс-служба СБУ.

Служба безопасности Украины усиленно охраняет стратегически важные объекты критической инфраструктуры и места массового скопления людей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

К совместным профилактическим мероприятиям привлечены подразделения Нацполиции, Нацгвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.



Так, в Одесской области силовики отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по защите объектов энергетической отрасли вблизи морской акватории.

В Херсонской области правоохранители усилили защиту Каховской гидроэлектростанции и местного судоходного шлюза. Кроме того, продолжаются круглосуточные патрулирования близлежащих охраняемых территорий объектов, сообщил в ведомстве.

СБУ проводит комплексные действия, направленные на предотвращение и разоблачение попыток дестабилизации обстановки. Под особым вниманием силовиков – стратегические объекты промышленности и энергообеспечения, а также места массового пребывания людей.



Поэтому в отдельных районах возможно временное ограничение перемещения пешеходов и транспортных средств, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и т.д., отмечается в сообщении.



СБУ обращается к гражданам с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.



Кроме того, СБУ вновь призывает граждан быть бдительными и безотлагательно сообщать правоохранителям по телефону 0 800 501 482, по электронной почте [email protected] или другим удобным способом:



о подозрительных лицах, которые проявляют необоснованный интерес к военным объектам, зданиям органов власти и объектам критической инфраструктуры, либо осуществляют их фото-, видеофиксацию;



о подозрительных транспортных средствах или беспилотных летательных аппаратах, особенно вблизи стратегически важных объектов;

при обнаружении подозрительных предметов или средств поражения.