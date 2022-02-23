Британия предоставит Украине 500 миллионов долларов кредитных гарантий

Правительство Великобритании подготовило новый экономический пакет для поддержки дальнейшей стабильности в Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.



«Великобритания гарантирует кредиты на сумму до $500 млн, чтобы помочь Украине противостоять экономическим последствиям действий России. Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ», — написала Трасс в Twitter.



Соединенное королевство готово предоставить гарантии кредитования Multilateral Development Bank (MDB) для проектов, которые направлены на поддержку экономической стабильности и внедрение жизненно важных реформ, таких как борьба с коррупцией, говорится в сообщении на правительственном сайте.



«Мы готовы предложить прямую экономическую поддержку, предоставить оборотильное оружие и разоблачить попытки России разработать фальшивые предлоги для вторжения», — цитируется Трасс.



Отмечается, что в декабре Великобритания также увеличила объем финансовой поддержки, доступной Украине от UK Export Finance (UKEF) — до 3,5 млрд фунтов стерлингов — и подписала новый договор касательно повышения военно-морского потенциала Украины.



«Эта экономическая поддержка идет в дополнение к увеличению поддержки военной техники со стороны Министерства обороны и усилению поддержки гуманитарной системы в Украине», — указано в сообщении.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вчера объявил о введении санкций в отношении России после признания «Л-ДНР».

В частности, речь идет о санкциях в отношении пяти российских банков: «Россия», Промсвязьбанк, Черноморский банк торговли и развития, «Генбанк», Индустриальный сберегательный банк.