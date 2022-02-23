Луганская ТЭС пока не может приступить к ремонту в условиях обстрелов

Луганская ТЭС в городе Счастье сможет приступить к ремонтным работам на станции после прекращения обстрелов, сообщает пресс-служба «ДТЭК Энерго» в среду, 23 февраля.



«После стабилизации ситуации в регионе энергетики Луганской ТЭС готовы провести ремонтные работы, чтобы вернуть тепло и воду жителям Счастья и выдавать электроэнергию в энергосистему Украины. При продолжении обстрелов станция может остановиться без возможности возобновления работы», — поясняется в документе.



По информации «ДТЭК Энерго», сейчас пожар на трансформаторах ТЭС утих, возгорание локализовано, однако горожане в течение некоторого времени еще будут наблюдать дым. Пострадавших среди сотрудников нет. По состоянию на середину дня в среду на станции находятся около 20 работников, присутствие которых критически необходимо для ее работы.

После обследования территории станции обнаружены неразорвавшиеся снаряды. В настоящее время ведутся коммуникации с полицией и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям об их обезвреживании, отметили в компании.



На станции также работает комиссия, оценивающая повреждения от вчерашних обстрелов, что позволит определиться с объемом ремонтных работ.



«Но начать любые работы по восстановлению ТЭС можно будет только при прекращении огня», — резюмировали в «ДТЭК Энерго».



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