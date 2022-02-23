СБУ разоблачила еще 35 организаторов «референдума» 2014 года и представителей «власти Л-ДНР»

Еще 35 организаторам антиконституционного «референдума» 2014 года и представителям «властей» ОРДЛО сообщено о подозрениях с начала 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным следствия, эти лица организовывали и способствовали проведению псевдореферендума на территории Донбасса. Среди подозреваемых — депутаты нескольких горрайсоветов региона.



Утверждается, что в качестве членов незаконных «участковых избирательных комиссий» они готовили списки избирателей и собирали подписи за легитимизацию представителей незаконных вооруженных формирований.



В преступлениях против основ национальной безопасности Украины, создании незаконных вооруженных формирований и нарушении законов и обычаев войны также подозревается ряд участников незаконных вооруженных формирований.



В частности, речь идет о:

«заместителе генерального прокурора ЛНР»,

«начальнике Стахановского МРО МГБ ЛНР»,

«оперуполномоченном Алчевского МРО МГБ ЛНР»,

«первом заместителе начальника Макеевского горуправления МВД»,

«заместителе директора департамента борьбы сконтрабандой и нарушением таможенных правил — начальнике оперативного управления Государственного таможенного комитета ЛНР»,

«начальнике отдела гражданства ивзаимодействия МС МВД ДНР» и других.

В настоящее время они уведомлены о подозрениях по нескольким статьям УК Украины. Следствие продолжается для установления всех обстоятельств и причастных к незаконной деятельности лиц, говорится в сообщении.