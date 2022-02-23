Пушилин отрицает ввод российских войск на Донбасс после указа Путина

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что на данный момент российских войск в ОРДЛО нет, но в будущем их нахождение на этой территории возможно.



«На данный момент российские войска здесь не находятся. И до этих событий их искали все международные наблюдатели, но не нашли», — сказал Пушилин на пресс-конференции в Донецке.



Он, как и Кремль, продолжает настаивать, что регулярных российских войск на Донбассе не было с начала конфликта. Вместе с тем после признания Россией «ДНР» и «ЛНР» в качестве «независимых республик» у президента Владимира Путина появилась возможность отправить войска на Донбасс официально с точки зрения законодательства РФ.



«Возможно ли здесь нахождение российских войск в будущем? Возможно. Когда и при каких обстоятельствах, покажет ситуация с позиции Украины. Если это будет полномасштабное наступление», — отметил Пушилин.