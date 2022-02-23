ЕС продлил санкции против Януковича на полгода вместо одного года

Послы Евросоюза продлили санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, его сына и пяти человек из его окружения. Ограничения в отношении четырех человек продлены на полгода вместо срока в один год, как это было ранее.



«Послы ЕС сегодня продлили санкции против Януковича и шести связанных лиц. В отношении четырех из них, включая Януковича и сына — на 6 месяцев, еще для трех — на 12 месяцев, как обычно», — сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк.



По состоянию на сегодня в санкционном списке ЕС остались семь человек из 18. Санкции в отношении остальных были отменены из-за недостаточно улик против них от украинских правоохранителей.