На Донетчине за сутки 1 523 заболевших коронавирусом, 18 человек умерли

В Донецкой области за сутки лаборатории сообщили о еще 1 523 новых случаях инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

От осложнений вследствие заболевания умерли еще 18 пациентов, а выздоровели 1 927.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории области коронавирус обнаружили у 214 358 человек. Из них 185 018 пациентов выздоровели, 5 588 — умерли.

По данным Минздрава, за вторник, 22 февраля, в Украине выявили 25 062 случая заражения коронавируса, что на 620 случаев больше, чем днем ранее.