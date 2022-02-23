«ДНР» уже подыскивает здание «посольства» в РФ и кандидатуру «посла»

Так называемая «ДНР» начала поиск задания для своего «посольства» в России, после того как РФ признала ее и «ЛНР» «независимыми республиками». Об этом сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



«Что касается здания. У нас есть несколько вариантов. Конечно, вопрос сложный, потому что есть масса нюансов. МИД уже занимается этим», — сказал он на пресс-конференции в Донецке.



Также Пушилин сообщил, что уже составляется список кандидатур на место «посла» в РФ.



В свою очередь заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак рассказал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в ближайшее время проведет встречу со своими «коллегами» из «ДНР» и «ЛНР».

21 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, заявил о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и подписал соответствующие указы. Перед этим он собрал внеочередное заседание Совета безопасности РФ, члены которого выступили за признание этих территорий «независимыми республиками».



Путин поручил министерству обороны направить войска для «поддержания мира» на этих территориях. Также дано поручение МИД установить дипломатические отношения с «ДНР» и «ЛНР».



22 февраял Госдума и Совет Федерации РФ ратифицировали договоры с так называемыми «ДНР» и «ЛНР» о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».



Договоры РФ с «ДНР» и «ЛНР» предполагают совместное использование военных баз. Кроме того, соглашения подразумевают совместную оборону и совместную охрану границ подконтрольных «Л-ДНР» территорий.



Украина, США, Евросоюз и другие страны осудили это решение и назвали его нарушением международного права и суверенитета Украины.