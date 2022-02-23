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Нормандский формат все еще существует – МИД Франции

23 февраля 2022, 15:23

Нормандский формат все еще существует – МИД Франции

Переговоры в Нормандском формате не будут заброшены, потому что для мирного урегулирования ситуации вокруг Украины необходим диалог. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Merkur.

«Что касается Нормандского формата, он все еще существует. Мы не будем забрасывать его. И все еще есть пространство для диалога, чтобы урегулировать ситуацию вокруг Украины», — подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин констатировал выход России из Минских договоренностей и тот факт, что теперь такого формата, который годами признавался всеми сторонами единственным способом урегулирования конфликта, не существует. Об этом он заявил во время общения с журналистами по итогам переговоров с президентом Азербайджана.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит дипломатический путь решения конфликта на Донбассе. В частности, он инициировал экстренный созыв саммита «нормандской четверки» в связи с признанием Россией так называемых «ДНР» и «ЛНР».

21 февраля Путин выступил с обращением к россиянам и заявил о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Он поручил министерству обороны направить войска для «поддержания мира» на этих территориях. Также дано поручение МИД установить дипломатические отношения с «ДНР» и «ЛНР».

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