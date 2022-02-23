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Эрдоган хочет сохранить отношения с РФ. Санкций не будет

23 февраля 2022, 16:19

Эрдоган хочет сохранить отношения с РФ. Санкций не будет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости сохранять спокойствие и поддерживать отношения и с Украиной, и с РФ на фоне признания Москвой «Л-ДНР», сообщает Daily Sabah.

Он сказал, что Турция сотрудничает как с РФ, так и с Украиной и не будет прекращать отношения либо планировать введение санкций против России.

«У нас с Россией политические, военные и экономические отношения. То же с Украиной. Мы не можем отказаться от этого, если вы меня спросите, потому что у нашей страны есть значительные интересы в этом плане», — отметил Эрдоган.

По его словам, Анкара стремится решить этот вопрос без ущерба отношениям.

«Нужны тщательные расчеты, чтобы выяснить плюсы и минусы действий против России», — сказал Эрдоган, уточнив, что шаги следует делать деликатно.

«Некоторые говорят, что конфликт повысит стоимость природного газа, а другие обсуждают перекрытие вентилей. Нам нужно делать наши шаги, имея в виду эти уязвимые моменты», — сказал он.

По словам Эрдогана, турецкие чиновники сейчас общаются с российскими коллегами для организации встречи.

«Мы продолжим телефонную дипломатию, и я надеюсь, что мы добьемся благоприятных результатов», — сказал президент.

Эрдоган отметил, что во время недавнего телефонного разговора подчеркнул позицию Турции по поводу территориальной целостности Украины перед президентом Владимиром Зеленским и что Турция не принимает никаких действий, нарушающих Минские договоренности.

«Я сказал ему, что мы готовы взять на себя ответственность за то, чтобы кризис был разрешен дипломатией и диалогом», — добавил он.

«Мы надеемся, что наши черноморские соседи — Россия и Украина — немедленно вернутся за стол переговоров», — заявил турецкий лидер.

Также он подверг критике западных лидеров за их неэффективные переговоры с Путиным.

Эрдоган прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина о признании так называемых «Л-ДНР». Он заявил, что такие действия России «неприемлемые».

Эрдоган предложил своим коллегам из Украины и РФ Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину трехстороннюю встречу в Стамбуле. Он отметил, что поддерживает позицию президента Украины относительно необходимости диалога для достижения мира.

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Признание ДНР ЛНР санкции против России обострение на Донбассе

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